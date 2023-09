Kind (8) von Pkw erfasst! Schwere Verletzungen

Ein achtjähriger Bub rannte am Donnerstag in Matrei am Brenner auf die Straße und wurde von einem Pkw erfasst. Das Kind wurde zu Boden gestoßen und erlitt schwere Verletzungen im Gesicht. Der Verletzte wurde an der Unfallstelle notärztlich versorgt und dann mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.