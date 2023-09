„Die Betrüger lassen einfach nicht locker“

Zur Erinnerung: Die Online-Abzocker nutzten widerrechtlich das Foto von ORF-Star Armin Wolf und warben damit für angeblich seriöse Investitionen an der Börse („Trading“). Drei Mal drängten sie den Pinzgauer so zu Überweisungen auf ausländische Konten. „Das Geld sehe ich nie wieder, ich war so naiv. Ich kann nur jeden vor so etwas warnen“, sagt der Saalbacher. Derzeit machen ähnliche Abzock-Inserate mit Bildern von berühmten Persönlichkeiten wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder US-Milliardär Elon Musk wieder vermehrt im Internet die Runde. „Von mir kriegen diese Betrüger keinen Cent mehr. Auch wenn sie mich noch so oft anrufen und keine Ruhe geben“, ist er sich absolut sicher.