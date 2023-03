Millionengewinne, aber zugleich hilfsbedürftig

1,4 Milliarden per Notkompetenz des Stadtchefs

Per Notkompetenz eiste Bürgermeister Michael Ludwig 1,4 Milliarden Euro los, damit die Wien Energie weiter an den Börsen Geschäfte machen konnte. Ob der Stadtchef richtig gehandelt hat, ist derzeit Gegenstand einer Untersuchungskommission.