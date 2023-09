„Fallende Blätter“: Eine zarte Liebesgeschichte

Es ist hart, das proletarische Pflaster in Helsinki. Ansa (Alma Pöysti), Aushilfskraft in einem Supermarkt, verliert ihren Job, weil sie abgelaufene Produkte an einen Hilfsbedürftigen weitergibt. Bauarbeiter Holappa (Jussi Vatanen) hat immer irgendwie Restalkohol im Blut und kriegt ebenfalls Ärger. In einer Karaoke-Bar kreuzen sich ihre Wege. Einfach ein bisschen der Trostlosigkeit entfliehenDoch ihr tatsächliches Zusammenfinden wird durch verschiedene Faktoren erschwert.