„Passages“: Liebesdreieck mit Seelen-Blessuren

Dieses Liebesdreieck ist kein gleichschenkeliges und auch keine Mènage-à-trois im ursächlichen Sinn. Umso mehr bohren sich seine Spitzen in die Herzen aller Beteiligten. Regisseur Ira Sachs formt aus dem Abwägen von Gefühlen, dem Ertragen seelischer Blessuren und dem Festhalten an vermeintlichem Glück ein dialogstarkes Liebesdrama, das in seiner nie romantisierenden Betrachtungsweise an Rainer Werner Fassbinders Arbeiten erinnert.