Hitze vorbei: Gewitter zogen über Teile des Landes

In Niederösterreich soll der Regen in den Morgenstunden nachlassen, die Temperaturen sinken auf 13 bis 18 Grad. Im Burgenland kühlt es ebenfalls ab, die Schauer werden am Donnerstag wieder von sonnigen Phasen abgelöst. In der Steiermark bleibt das Wetter vergleichsweise unbeständiger, am Nachmittag lockeren die Wolken aber etwas auf.