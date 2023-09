Vielfältige Vermessung des Selbst im Graz Museum

Die gestern eröffnete Schau ist die dritte von drei Wanderausstellungen, die im Rahmen eines EU-Projekts gemeinsam mit dem Museum of Cycladic Art in Athen und der Bank of Cyprus Cultural Foundation in Nikosia entstanden sind. „Unsere drei Häuser haben sehr unterschiedliche Sammlungen“, sagt GrazMuseum-Direktorin Sibylle Dienesch, die das Projekt gemeinsam mit Catalin Betz kuratiert hat. „Die Ausstellungsstücke sind so alt, dass sie nicht transportiert werden konnten.“