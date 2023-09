OneCoin-Mitgründer zu 20 Jahren Haft verurteilt

Greenwood und Ignatova nutzten demnach den Bekanntheitsgrad von Bitcoin, um Investoren davon zu überzeugen, dass OneCoin die nächste „unverzichtbare“ Investitionsmöglichkeit sei. In einer von Greenwood vorbereiteten PowerPoint-Präsentation beschrieb sich OneCoin beispielsweise als „eine einzigartige und innovative Kryptowährung, die auf dem Erfolg des bahnbrechenden und berühmten Kryptocoins Bitcoin basiert“. In Wirklichkeit habe OneCoin im Gegensatz zu legitimen Kryptowährungen jedoch keinen tatsächlichen Wert gehabt und sei „vom ersten Tag an als Betrug konzipiert“ gewesen.