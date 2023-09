Antiquitätenhändler wegen Elfenbeinkrug verurteilt

„Ich dachte, das sei kein Problem, weil er älter als 100 Jahre ist. In der Branche ist jeder der Meinung, dass das dann erlaubt ist“, argumentierte der 59-Jährige, der den Krug vor etwa acht Jahren um 2000 Euro von einem alten Mann gekauft hatte. Der Krug wurde zum Ladenhüter, war mehrmals auf Messen im In- und Ausland, aber keiner schaute ihn an - deshalb kam er im Internet zum Verkauf.