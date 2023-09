Sobotka traf Guterres und Adams in New York

Hofft auf Lösung für Getreideabkommen

Ein weiteres Thema des Gesprächs war der Krieg in der Ukraine. Sobotka verurteilte diesen in New York und sprach die weltweiten Folgen des ausgelaufenen Getreideabkommens an. Er hoffe auf eine baldige Lösung. Das Abkommen zum Export ukrainischer Getreideexporte wurde im Juli 2022 unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei erzielt. Fast 33 Millionen Tonnen Getreide waren ausgeführt worden.