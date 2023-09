Wenn Lehrer mobben: Das können Eltern dagegen tun

Wieder gibt es Mobbing-Vorwürfe gegen zwei Ballettschulen, dieses Mal in Großbritannien. Das Thema ist in Schulen ständig präsent, auch hierzulande. Besonders hart zu ertragen ist Mobbing wohl dann, wenn Lehrer die Täter sind - und die Opfer Schüler - also jene, die sie eigentlich just vor solchen Dingen beschützen sollten. Gerade jetzt, wo das neue Schuljahr angefangen hat, fragen sich viele Eltern: Wie merkt man, ob der eigene Spross betroffen ist? Welche Warnsignale gibt es? Und was man tun kann?