Pflegerin erdrückt - Ehemann wollte noch helfen

Erfahrene Mitarbeiter

Die 33-jährige Pflegerin starb wenig später, trotz Reanimation, an ihren schweren Verletzungen. Auch der 34-jährige Kollege und Ehemann wurde offenbar von dem Nashorn schwer verletzt - er wurde ins Spital gebracht und wird derzeit er noch am Oberschenkel operiert, es soll sich um eine Fraktur handeln. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.