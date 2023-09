Diese tödlichen Unfälle gab es in heimischen Zoos

Am 20. Februar 2005 rammte der 1600 Kilogramm schwere, vier Jahre alte Elefantenbulle„Abu“ einen Pfleger im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Dieser war gerade mit der Morgendusche beschäftigt, als er die Stoßzähne des Tieres in die Brust und in den Bauch gerammt bekam. Er erlitt einen offenen Schädelbruch. Der Mann gilt zur damaligen Zeit als einer „der besten und erfahrensten Elefantentrainer Europas“, wie es vom Zoo heißt. Das Elefantenhaus bleibt daraufhin für eine Woche geschlossen. Die Ermittlungen der Polizei ergeben, dass der Vorfall nicht vorherzusehen gewesen sei.