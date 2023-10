Mit neuem Reisebüro preiswert rund um die Welt

In den letzten Monaten war Michael Raunig (38) von der Imkerei Raunig besonders fleißig. Nachdem er sich durch mehrere organisierte Flugevents für den guten Zweck oder die Flugshow am Tag der offenen Tür am Airport Klagenfurt bereits einen Namen in der Szene erarbeitet hatte, will der Familienvater aus Himmelberg nun selbst in das Reisegeschäft einsteigen. Dafür eröffnete der 39-Jährige ein eigenes Reisebüro in der Stadtgemeinde Feldkirchen.