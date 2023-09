Theater Jena bringt Hundekot-Attacke auf die Bühne

Dabei geht es um ein Stück im Stück: Verhandelt wird, wie ein Kollektiv die Hundekot-Attacke als Grundlage für eine Inszenierung nimmt. Während der Proben bekommen die Kunstschaffenden aber Angst davor, sich selbst mit dem Vorhaben in Teufels Küche zu bringen und geraten in Streit untereinander. Regie führt Walter Bart, der zum niederländischen Kollektiv Wunderbaum gehört. Das Stück wurde gemeinsam mit einem Ensemble entwickelt und feiert voraussichtlich am 27. Oktober Premiere.