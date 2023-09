Wanderin stolpert, stürzt sieben Meter in Achensee

Verheerender Unfall am Sonntagnachmittag am Tiroler Achensee: Eine 50-jährige Wanderin stolperte am Weg in Richtung Pertisau und stürzte sieben Meter hinab zum See. Die Frau zog sich Verletzungen am Kopf sowie an der Schulter zu und musste von der Wasserrettung geborgen werden.