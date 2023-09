Wer wird vereinsfreundlichste Gemeinde des Landes?

In Ebergassing wird Tradition groß geschrieben

Vereine haben in Ebergassing-Wienerherberg eine lange Tradition. So besteht der älteste aktive Verein - der Männergesangverein - seit 1884. Aber auch neue Vereine siedeln sich in der 4100-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha an. Die jüngsten Vereine wurden erst zu Zeiten der Corona-Pandemie gegründet. Derzeit sind 35 Vereine aktiv, die ein großes Spektrum an freiwilligen Leistungen für alle Generationen in der Kommune abdecken - zum Beispiel der originelle Gassingers Kreativkistl Handwerksverein, der soziale Verein Helfende Hände, der Verein Musik im Schloss oder Fußball- und Vollballverein.