Tennis in Wien: „... dann sind Hunderte Fans da“

„Wir haben’s in einer turbulenten Woche organisatorisch und finanziell super geschafft“, so Veranstalter Raimund Stefanits über das Alpstar Ladies Open Vienna, das die Kroatin Tena Lukas am Sonntag 7:5, 6:1 gegen Bianca Bulgaru (Rum) gewann. „Ein würdiges Finale auf sehr hohem Niveau, Tena war dann besser.“