Niederlande auf EM-Kurs, Polen verliert erneut

Polen muss um den EM-Start hingegen nun schon heftig bangen. Robert Lewandowski und Co. verloren in Albanien mit 0:2 (0:1) und kassierten im fünften Quali-Auftritt die dritte Niederlage. Jasir Asani (37.) und Mirlind Daku (62.) trafen für die Albaner, die in der Gruppe E voran liegen. Dahinter folgen vor den nur viertplatzierten Polen noch Tschechien und Moldau. Die Südosteuropäer, die am Donnerstag dem ÖFB-Team in Linz im Testspiel ein 1:1 abgerungen hatten, gewannen auf den Färöern mit 1:0 (0:0).