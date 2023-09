Alaba filmt Teamkollegen beim Backflip

Grillitsch spielte im Moldau-Spiel am Donnerstag 62 Minuten lang, Alaba wurde zur Pause eingewechselt. Gut möglich, dass beide, also „Akrobat“ und „Kamerakind“, am Dienstag im EM-Quali-Spiel gegen Schweden von Beginn an auf dem Platz stehen. Gute regeneriert. Und offenbar auch gut abgekühlt.