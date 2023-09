Lange Wartezeiten auf den Straßen zum Ferienende

Laut Prognosen des Autofahrerclubs sei auf den österreichischen Transitrouten mit intensivem Rückreiseverkehr in Richtung Norden zu rechnen. „Die Route Karawankentunnel - Villach - Salzburg - München wird laut den Mobilitätsinformationen besonders belastet sein - insbesondere vor dem Karawankentunnel und auf der baustellenreichen Tauernautobahn.“ Sowohl am Samstag als auch am Sonntag sei vor allem tagsüber mit enormen Verzögerungen zu rechnen.