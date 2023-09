Saudis: „Summen sind weit weg von der Wahrheit“

Dass die SPL Ambitionen habe, eines Tages Teil in der Champions League zu sein, verneinte er. „Das ist ein sehr weit hergeholter Traum, den keiner von uns in Erwägung gezogen hat. Zumindest habe ich an keinem Gespräch auf irgendeiner Ebene teilgenommen, in dem so etwas angedeutet worden wäre. Wir sind zufrieden mit dem, was wir sind.“ Die europäischen Ligen hätten keinen Grund zur Sorge. „Wir sind hier, um einer bereits fantastischen Branche einen Mehrwert zu bieten.“