„112 Kilogramm, aber ich fühle mich trotzdem fit“

Chanche aufs nächste Knock-Out

Nach langem Hin und Her ist sein Gegner nun der erfahrene Brasilianer Marcelo Luis Do Nascimento. 40 Profikämpfe (18 Siege, 16 per K.o., 22 Niederlagen) hat der 43-Jährige bereits in den Fäusten. Seinen letzten Sieg feierte er aber im März 2017, seitdem gab’s acht K.o.-Niederlagen in Folge. Zum Vergleich: Für den 27-jährigen Salami ist es der siebte Kampf (Sechs Siege, fünf per K.o) auf professioneller Ebene. Die Chance auf den nächsten Knock-Out? „Ich bin generell einer, der sich nicht so viel von einem Gegner anschaut. In der Woche vor dem Kampf schaue ich Videos und bereite mich eine kurze Zeit auf ihn vor. Ich will eine gute Performance abliefern. Boxen ist eine Entertainment-Sportart. Wir müssen schauen, dass wir den Zuseherinnen und Zusehern etwas bieten - und genau das habe ich vor. Ich freue mich, Österreich zu zeigen, wie sehr ich mich weiterentwickelt habe“, und lacht: „Mein Ziel ist es schön auszuschauen - optisch und im Kampf.“