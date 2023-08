Vier Wochen lang Salami für Vierfach-Weltmeister

Just Österreichs Schwergewicht-Hoffnung Seun Salami sollte Ussyk für dessen Titelkampf kommenden Samstag in Form bringen: „Sein Co-Trainer hat mir einfach auf Instagram geschrieben.“ Kurz darauf ging‘s in den Flieger Richtung Karpacz nach Polen, nur 15 Minuten von der tschechischen Grenze entfernt. Wohin es schon im Jahr zuvor hätte gehen sollen. Nur die Absage von Ussyks Kampf verhinderte ein früheres Training mit dem Platzhirsch.