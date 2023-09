Gmundner Keramik: Bald gibt‘s sogar Wasserpfeifen

Auf völlig neues Terrain wagt sich Gmundner Keramik nun vor der Einweihung des neuen Shops in der Auerspergstraße in Wien, die morgen stattfindet. Inspiriert durch ein Posting der Satire-Plattform dietagespresse wurden in Abstimmung mit Produktionsleiter Alexander Köck und Landesmuseum-Direktor Alfred Weidinger für die „Academy of Ceramics Gmunden“ drei Bongs von Künstler Chuma Maweni hergestellt.