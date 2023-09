Haftstrafen für internationalen Millionen-Betrug

Wie? Durch Anlage-Betrug im großen Stil. Mit Promi-Werbung lockten die Betrüger ihre Opfer auf optisch ansprechende Trading-Plattformen. Das große und schnelle Geld wurde versprochen - zum Starten mit nur 250 Euro. „Alle haben mit den ersten Trades Gewinne erzielt“, erzählt der Ankläger. So erschlichen sich die Kriminellen das Vertrauen, die Opfer zahlten noch mehr ein. „Doch irgendwann will jeder sein Geld haben. Und plötzlich haben dann auch alle ihr Geld verloren.“ Dazu nutzten die beiden Hauptangeklagten manipulierbare Software, die sie an andere vermieteten.