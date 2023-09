Wie wir unsere Kinder besser fördern können

Wenn das Kind wieder mal zürnt oder trödelt, wenn es das Gemüse nicht essen oder Mathe lernen will, dann ist für Eltern guter Rat oft teuer. In solchen Situationen mündet der Konflikt mit dem lieben Nachwuchs nicht selten in einer Eskalation. Aber wieso entsteht ein derartiger Konflikt? Liegt es vielleicht an den Eltern selbst, an deren Haltung gegenüber den Kindern?