Haie-Brite Halbert hat große Wiedersehensfreude

Auf Innsbrucks Eishockey-Cracks warten am Donnerstag (19.30 Uhr) im dritten Spiel der Champions Hockey League die Belfast Giants. Verteidiger Nate Halbert trifft dabei in der TIWAG-Arena auf einige britische Nationalteamkollegen, mit denen er im Mai den Aufstieg in die A-Gruppe geschafft hat.