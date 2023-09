Gerettetes Rücksitz-Lamm wird Oberösterreicherin

„Der Fall des Schafes Chili soll ein Einzelfall bleiben, denn es ist nicht gesichert, dass bei weiteren Fällen ein so glückliches Ende gefunden wird. Das Tier darf nämlich nicht in Verkehr gebracht werden und ein Betrieb, bei dem ein solches Tier steht, unterliegt einer veterinärbehördlichen Sperre, mein Dank gilt daher der ‘Pfotenhilfe Lochen‘, die sich des kleinen Schafs angenommen hat“, so Tierschutzminister Rauch auf „Krone“-Anfrage.