Real-Ikone Raúl bald Coach bei spanischem Topklub?

Grünes Licht

Real habe Raúl „grünes Licht gegeben“, um die Verhandlungen aufzunehmen, schrieb das Fachblatt „Marca“. Der frühere Torjäger habe in den vergangenen Monaten zwar Angebote von Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Espanyol Barcelona und Leeds United zurückgewiesen, um in seiner Heimatstadt zu bleiben, schrieb die Sportzeitung. Aber Villarreal sei für ihn beruflich interessanter. Für Real bestritt Raúl 731 Pflichtspiele und erzielte dabei 323 Tore. Damit liegt er in der ewigen Torjägerliste des Klubs hinter Cristiano Ronaldo (451 Treffer in 438 Spielen) und Karim Benzema (354/648) auf Platz drei.