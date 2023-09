FPÖ: „Pedalritter raus aus allen Hundezonen!“

Von der Stadt heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage, dass man laufend Maßnahmen setze, um das Miteinander der einzelnen Gruppen zu verbessern. Der Bereich „Hundebadestrand Süd“ sei eindeutig als Hundeauslaufplatz am Anfang und am Ende des ca. 500 m langen Bereichs mit Schildern gekennzeichnet. Bereits am Hauptweg, am Damm, wo Radfahrer unterwegs sind, befinden sich große Hinweisschilder. Zusätzlich ist bei der Abzweigung am Hauptweg am Anfang und am Ende der Bodenbereich mit Natursteinen versehen, um die Fahrt der Radler zu verlangsamen.