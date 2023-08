Lobau-Radverbot: Betroffene planen Proteste

Auch FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik hat von den Gerüchten gehört, dass hinter der neuen Härte gegen Radler angeblich ein Jagdpächter stehen soll, der seine Ruhe haben will. „Wenn tatsächlich ein Jäger mit guten Beziehungen zur Stadt die Radfahrverbote in der Unteren Lobau ausgelöst hat, wäre das ein handfester Skandal!“ Er meint, dass die breite Forststraße vom Uferhaus Staudigl nach Mühlleiten (NÖ) und Schönau an der Donau (NÖ) sowie die Abzweigung zum Donauschutzdamm auch Radfahrer verkraften sollten.