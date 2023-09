UNO: Islamisten legten Babys Sprengstoffgürtel an

„Schwere Vergehen an Kindern“

Er machte mit diesem Beispiel auf die verheerende Situation von Kindern in der Demokratischen Republik Kongo aufmerksam. „Gewalt gegen Kinder hat ein beispielloses Niveau erreicht“, sagte Leaity. „Das Land hat die höchste Zahl an schweren Vergehen an Kindern in bewaffneten Konflikten.“ Minderjährige würden vergewaltigt und getötet, entführt und zum Waffendienst gezwungen, sagte Leaity.