Streit um Gehalt: Streik in Spaniens Frauenliga

Im Kampf um ein besseres Mindestgehalt sind die Fußballerinnen der ersten spanischen Liga zum Saisonauftakt in den Streik getreten. Nach dem Scheitern der Verhandlungen über ein Mindestgehalt werde der Ausstand an diesem und am kommenden Wochenende wie angekündigt durchgeführt, teilte die Gewerkschaft AFE mit.