Schule der Zukunft: Wie wir 2050 lernen werden

Verena hat wieder einmal verschlafen! Dabei hat ihr Papa sie am Abend noch daran erinnert, den Wecker zu stellen! Egal, denkt sich die 12-Jährige, steigt aus dem Bett und schlurft ins Badezimmer. Duschen, Zähne putzen, Kontaktlinsen in die Augen und ab zum Frühstück. Dann setzt sie sich ihre Virtual-Reality-Brille auf und drückt den Einschaltknopf. Was wohl heute am Lern-Programm steht? Der Schultag kann endlich beginnen - ob es jetzt 8 Uhr oder 10 Uhr ist, das ist eigentlich egal.