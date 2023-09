Bachmann: Mit Slapstick-Einlage Chance vergeigt

Was sich am Donnerstag in der ersten Aktion bewahrheitete, als er den Rückpass von Kevin Danso mit dem Kopf kontrollieren wollte, dann wegrutschte, so das 0:1 verschuldete. Ein Slapstick-Tor. Auf der Insel erhält er starke Kritiken, bei Watford ist er sogar Kapitän - aber im ÖFB-Team wird man Bachmann so schnell, zumindest unter Rangnick, wohl nicht mehr zu sehen bekommen. Seine Chance hat er vergeigt. „Es war eigentlich ein Eigentor“, sagte Rangnick, der aber beim 0:1 auch den Rückpass von Danso heftig kritisierte.