Derby-Wahnsinn treibt die Fans in die Stadien

Einen guten Kontakt zum gegnerischen Trainer hat auch Bernd Windisch. Die Truppe des Tillmitschers trifft im Süd-Derby auf Lebring. „Das Nonplusultra. So eine Partie in dieser Größenordnung hatten wir noch nie. Seit Tagen sorgt das Spiel für Gespräche in der Region“ , so Windisch. Satte 1500 Fans werden erwartet. Viele Derbys hat Sportchef Andy Zach in Gnas erlebt. Heute kommt Fehring, der Dauerrivale im Südosten! „Die heutige Spielergeneration sieht das ein bisserl lockerer. Aber die Älteren haben früher richtig hitzige Duelle erlebt. Aber auch heute ist die Rivalität groß.“