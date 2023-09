Brutalo verprügelte gleich mehrere Polizisten

Als das Quartett den Flüchtigen kurz darauf schnappt und in Handschellen legen will, lehrt der großgewachsene Wüterich die Exekutivkräfte das Fürchten. Mit Händen und Füßen attackiert er die Beamten. Die Polizistin schlägt er sogar k.o. - sie muss anschließend am Ohr genäht werden. Im Krankenhaus werden bei der Verletzten zudem eine Gehirnerschütterung und eine Prellung des Jochbeins diagnostiziert. Weshalb ihr Richterin Sabrina Tagwercher am Ende der Verhandlung auch 1000 Euro Teilschmerzensgeld zuspricht.