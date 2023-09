Kolo Muani ist „bereit, für PSG-Trikot zu sterben“

„Ich bin sehr glücklich, sehr stolz hier zu sein. Es ist meine Heimatstadt, deswegen wollte ich alles tun, was ich konnte, um hierherzukommen. Es ist immer schön, zu den eigenen Wurzeln zurückzukehren und zu versuchen, mit dem Klub, den man liebt, so weit wie möglich zu kommen“, erklärte Kolo Muani gegenüber dem klubeigenen „PSG TV“. „Ich bin so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, auf den Platz zu gehen und in dem Trikot zu spielen. Ich werde bereit sein, für dieses Trikot zu sterben.“