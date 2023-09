Vor Heimspiel: ÖFB jubelt über Rekordeinnahmen

Vergleiche mit 2015/16 werden wach

Man sei aber auch für neue Sponsoren offen. „Wir haben natürlich den Ansatz, bei allfälligem Interesse Lösungen und attraktive Angebote anzubieten, doch wenn es um einzelne Assets geht, sind wir aus den angesprochenen Gründen schlichtweg limitiert. Da steht in erster Linie im Mittelpunkt, Partner hochwertig zu transportieren“, meinte Neuhold. Die Aussicht auf die bevorstehende Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland macht eine vertiefte Partnerschaft mit den aktuellen Geldgebern wahrscheinlich und steigert das Fan-Interesse an Tickets - das Belgien-Match am 13. Oktober war binnen weniger Stunden ausverkauft. Auch dank eines zweiten VIP-Clubs im Sektor E warten allein aus diesem Spiel Brutto-Einnahmen von rund 1,5 Millionen Euro und ein höherer sechsstelliger Reingewinn. Das trifft auch für das Freundschaftsspiel am 21. November gegen Deutschland zu, sollte das Happel-Stadion wie zu erwarten voll werden.