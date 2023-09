Österreich gegen Moldau ab 20.30 Uhr LIVE

Die österreichische Nationalmannschaft peilt heute in der Linzer Raiffeisen Arena gegen die Republik Moldau eine erfolgreiche Generalprobe für das EM-Qualifikationsmatch in Schweden an. Bei einem Sieg am Dienstag in Solna wäre die ÖFB-Auswahl zumindest ganz nahe am EURO-Ticket, davor erhofft sich Teamchef Ralf Rangnick gegen die Nummer 164 der FIFA-Weltrangliste - Österreich ist 29. - noch einige wertvolle Aufschlüsse.