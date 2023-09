Seltener Nager macht es sich in Salzburg gemütlich

Zudem sammelte man österreichweit knapp 250 Meldungen über weitere Sichtungen. 60 ließen sich eindeutig dem Baumschläfer zuordnen – acht davon kamen aus dem Bundesland Salzburg. Meldungen belegten Sichtungen in Holzhütten und Ferienhäusern in Waldnähe, auf waldseitigen Terrassen und teilweise sogar im Hausinneren. „Innerhalb weniger Jahre konnten so mehr Baumschläfer-Meldungen bestätigt werden als in den vergangenen 100 Jahren zusammen“, sagt ÖBf-Vorstand Andreas Gruber.