Freibad schloss trotz angekündigter Verlängerung

Er ist alljährlich einer der ersten beim Kauf einer Saisonkarte und zieht ab Mai seine regelmäßigen Runden im Schwimmbecken. „Da das Wetter in diesem Jahr im Frühjahr eher nicht zum Baden eingeladen hat, war die Aussicht auf eine längere Saison nach Schulbeginn ein Anreiz, dennoch eine Dauerkarte zu kaufen“, erklärt der Badegast. Die Ankündigung der möglichen Saisonverlängerung war den Stadtnachrichten nachzulesen. „Auch in der September-Ausgabe erschien vorigen Freitag diese Mitteilung, am Montag war dennoch Badeschluss, obwohl Temperaturen bis zu 28 Grad prognostiziert sind“, ärgert sich Zahler.