Corona: Impfgremium krempelt Empfehlung völlig um

Angepasster Impfstoff bereits erwartet

Das habe das NIG nun in eine Neufassung des Nationalen Impfplans eingearbeitet. Im kommenden Herbst wird nur noch eine Impfung empfohlen - besonders für Risikopersonen und Menschen ab 60 Jahren. Ein an die dominierende Variante Omicron XBB.1.5 angepasster Impfstoff wird bereits kommende Woche in Österreich erwartet. Die Europäische Kommission hat am Freitag den aktualisierten Corona-Impfstoff des deutschen Herstellers Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen.