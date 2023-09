Tiroler prügelte auf am Boden liegende Ehefrau ein

Zur mutmaßlichen Attacke soll es bereits am Samstagabend gegen 20 Uhr gekommen sein. „Der 35-jährige Österreicher wird aufgrund bisheriger Erkenntnisse verdächtigt, auf offener Straße in Imst mehrmals mit den Händen auf den Körper und das Gesicht seiner am Boden liegenden Frau eingeschlagen zu haben“, berichtete die Polizei am Mittwoch.