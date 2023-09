22 Jahre Haft für „zentrale Figur“ bei Angriff

In den vergangenen Tagen waren bereits mehrere hochrangige Mitglieder der rechtsradikalen US-Miliz Proud Boys zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Am Dienstag war der ehemalige Anführer Enrique Tarrio an der Reihe. Er fasste mit 22 Jahren die bisher längste Strafe bei Prozessen rund um den Sturm auf das Kapitol in Washington D.C aus.