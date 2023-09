Neue, rasche Milizeinheit bei Spittaler Jägern

Corona-Einsatz und Zukunftsszenarien als Gründe

„Die Aufbietung der Miliz im Rahmen des Corona-Einsatzes und Beurteilungen verschiedener Zukunftsszenarien haben gezeigt, dass Milizangehörige nach der Alarmierung noch rascher in den Einsatz gehen müssen“, heißt es seitens des Bundesheeres. So sollen die Soldaten der Reaktionsmiliz nach nur 48 Stunden einsatzbereit sein, vom Zivilberuf zum Bundesheer wechseln. Neben den Spittaler Jägern werden zukünftig auch das Jägerbataillon 12 in Amstetten (NÖ) sowie das Aufklärungs- und Artilleriebataillon 4 in Horn (NÖ) jeweils eine Reaktionsmiliz-Einheit stellen.