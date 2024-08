Harmonische Zeit für die Jugend in Musikschulen

Musik ist Trumpf im Leben vieler Kinder und Jugendlicher des Landes Kärnten. 14.000 Buben und Mädchen werden in den Talentschmieden unterrichtet. „Jetzt sind wir alle wieder gestärkt und freuen uns sehr darauf, die Türen zu öffnen“, so Gernot Ogris, Leiter der Musikschulen des Landes. Das Angebot ist vielfältig. Projektmanagerin Lisa Leitich: „Am begehrtesten ist immer noch das Klavier.“ Aber gleich, ob Zither, Tuba, Blockflöte, Klarinette und Co: „Jeder kann das Instrument wählen, das ihm Freude bereitet.“