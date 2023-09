Griechenland: Schwere Unwetter fordern Todesopfer

Nach der Gluthitze in weiten Teilen Europas und verheerenden Waldbränden folgen nun Unwetter und Starkregen. In Spanien gab es nach schweren Regenfällen Tote und Verletzte, in Griechenland wurde aufgrund von Überschwemmungen vielerorts ein Fahrverbot verhängt. Der Zivilschutz schickte eine entsprechende Warn-SMS an Bewohner der Hafenstadt Volos und der Sporaden-Insel Skiathos.