Tote und Vermisste nach Unwettern in Spanien

Mindestens sieben Tote

Der Tod drei weiterer Menschen ist laut den Behörden seit Montag Gewissheit. Die Leiche eines 50-Jährigen sei in der Nähe eines Baches in der Provinz Toledo gefunden worden. Am Wochenende sind bereits mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein 20-Jähriger in einem Garagenlift und ein weiterer Mann im Inneren eines Fahrzeugs. Am Samstag waren zwei Männer im Alter von 31 und 34 Jahren bei einer Wanderung in einer Schlucht in Saragossa im Nordosten Spaniens ins reißende Wasser gestürzt und ertrunken.